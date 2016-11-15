У Мінфіні пояснили, чому мінімальна зарплата становитиме 3200 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Міністерстві фінансів очікують детінізацію української економіки. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра фінансів України Євген Капінус, передає УНН.
"Мінімальна зарплата складатиме трошки більше ніж 50% середньої зарплати, яка складає 5300 грн. Проте, якщо подивитися на зміни, які відбувалися останнім часом, то я хотів би повернутися до того, що ми дали можливість бізнесу отримати достатній ресурс за рахунок зниження єдиного соціального внеску. Це ті кошти, які сьогодні можуть бути направлені на підвищення мінімальної заробітної плати", - зазначив заступник міністра.
Він також додав: "Якщо подивитися по середній заробітній платі, то ми побачимо, що найнижчі показники в окремих сферах, таких як будівництво, торгівля тощо, які, на жаль, сьогодні говорять про те, що там досить високий рівень тінізації і відповідно заробітна плата понижується".
Є.Капінсус заявив, що ці два чинники дадуть змогу стимулювати економіку, з іншого боку виведуть кошти з тіні.
Нагадамо, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сказав, що збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн є суттєвим кроком до легалізації оплати праці. Також він наголосив, що збільшення мінімальної зарплати удвічі не розбалансує бюджет і не спричинить зростання інфляції у 2017 році.