В Минфине объяснили, почему минимальная зарплата составит 3200 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Министерстве финансов ожидают детенизации украинской экономики. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра финансов Украины Евгений Капинус, передает УНН.
"Минимальная зарплата составит чуть больше 50% средней зарплаты, которая составляет 5300 грн. Однако, если посмотреть на изменения, которые происходили в последнее время, то я хотел бы вернуться к тому, что мы дали возможность бизнесу получить достаточный ресурс за счет снижения единого социального взноса. Это те средства, которые сегодня могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы ", - отметил замминистра.
Он также добавил: "Если посмотреть по средней заработной плате, то мы увидим, что самые низкие показатели в отдельных сферах, таких как строительство, торговля, которые, к сожалению, сегодня говорят о том, что там достаточно высокий уровень тенизации и соответственно заработная плата снижается ".
Е.Капинус заявил, что эти два фактора позволят стимулировать экономику, с другой стороны выведут средства из тени.
Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сказал, что увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн является существенным шагом к легализации оплаты труда. Также он отметил, что увеличение минимальной зарплаты вдвое не разбалансирует бюджет не приведет к росту инфляции в 2017 году.