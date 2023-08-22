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У Миколаївській області скасували всі святкові публічні заходи на День Незалежності

У Миколаївській області скасували всі святкові публічні заходи на День Незалежності

Київ • УНН

 • 850365 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Миколаївщині скасували всі публічні заходи на честь Дня Незалежності України 24 серпня. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНН

Цитата

"Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня. Ми скасували всі публічні заходи, будемо святкувати онлайн", - написав Кім у Telegram.

Доповнення

Також на Чернігівщині 23 та 24 серпня не проводитимуться масові заходи з нагоди свят — Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України.

Крім того мер Києва Віталій Кличко дав доручення не погоджувати проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня. В свою чергу, начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що невеликі місцеві заходи будуть можливі лише після погодження із владою міста. 

У Запорізькій ОВА попросили не організовувати скупчення людей, а у разі сповіщення про небезпеку - негайно прямувати до найближчого укриття.

“Масштабні заходи та масові святкування відкладемо до Перемоги”, - заявив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Українські Національні Новини

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