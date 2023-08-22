У Миколаївській області скасували всі святкові публічні заходи на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Миколаївщині скасували всі публічні заходи на честь Дня Незалежності України 24 серпня. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНН.
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"Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня. Ми скасували всі публічні заходи, будемо святкувати онлайн", - написав Кім у Telegram.
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Також на Чернігівщині 23 та 24 серпня не проводитимуться масові заходи з нагоди свят — Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України.
Крім того мер Києва Віталій Кличко дав доручення не погоджувати проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня. В свою чергу, начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що невеликі місцеві заходи будуть можливі лише після погодження із владою міста.
У Запорізькій ОВА попросили не організовувати скупчення людей, а у разі сповіщення про небезпеку - негайно прямувати до найближчого укриття.
“Масштабні заходи та масові святкування відкладемо до Перемоги”, - заявив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.