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В Николаевской области отменили все праздничные публичные мероприятия на День Независимости

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. На Николаевщине отменили все публичные мероприятия в честь Дня Независимости Украины 24 августа. Об этом заявил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНН

Цитата

"Прошу всех ответственно относиться к воздушным тревогам на этой неделе. Мы отменили все публичные мероприятия, будем праздновать онлайн", - написал Ким в Telegram.

Дополнение

Также на Черниговщине 23 и 24 августа не будут проводиться массовые мероприятия по случаю праздников — Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины.

Кроме того мэр Киева Виталий Кличко дал поручение не согласовывать проведение негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа. В свою очередь, начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что небольшие местные мероприятия будут возможны только после согласования с властями города. 

В Запорожской ОВА попросили не организовывать скопления людей, а в случае оповещения об опасности - немедленно направляться в ближайшее укрытие.

“Масштабные мероприятия и массовые празднования отложим до Победы”, - заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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