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У Миколаєві завершились українсько-британські військові навчання

У Миколаєві завершились українсько-британські військові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На базі навчального центру ВМС України у Миколаєві закінчились українсько-британські військові навчання Warrior Watcher – 2020. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони, передає УНН.

"На базі навчального центру ВМС України відбулась церемонія завершення других спільних українсько-британських навчань, участь у яких брали представники ВМС й ПС Збройних Сил України та ЗС Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом двох тижнів учасники ознайомились з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО. Також після завершення теоретичного курсу було відпрацьовано практично на картах плани охорони та оборони аеродромів за трьома кардинально різними сценаріями.

“За вихідні дані британські колеги надали інформацію реально існуючих у них аеродромів, що зробило тренування цікавим та дозволило відпрацювати методики планування охорони та оборони аеродромів, які застосовують у ЗС Великобританії. Зі свого боку, під час обговорень ми розповідали іноземним колегам про ті підходи та стандарти, які застосовують у нас. Як виявилось, звісно є відмінності у плануванні, але набагато більше спільного", - розповів старший офіцер відділу підготовки багатонаціональних навчань Командування ПС ЗС України підполковник Сергій Максименко.

За словами Максименка, вже подано пропозиції щодо проведення навчань наступного року. Заплановано, що треті Warrior Watcher мають бути проведені на базі вже Повітряних Сил ЗС України із залученням представників ВМС України та інших силових структур. Також зміни заплановано й у сценарії та локації.

Нагадаємо, УНН писав, що українські військові на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються знешкоджувати диверсантів.

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