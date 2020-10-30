В Николаеве завершились украинско-британские военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На базе учебного центра ВМС Украины в Николаеве закончились украинско-британские военные учения Warrior Watcher - 2020. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны, передает УНН.
"На базе учебного центра ВМС Украины состоялась церемония завершения вторых совместных украинско-британских учений, участие в которых принимали представители ВМС и ВС Вооруженных Сил Украины и ВС Великобритании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение двух недель участники ознакомились с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО. Также после завершения теоретического курса были отработаны практически на картах планы охраны и обороны аэродромов по трем кардинально разным сценариям.
"За выходные данные британские коллеги предоставили информацию реально существующих у них аэродромов, что сделало тренировки интересными и позволило отработать методики планирования охраны и обороны аэродромов, применяемых в ВС Великобритании. Со своей стороны, во время обсуждений мы рассказывали иностранным коллегам о тех подходах и стандартах, применяемых у нас. Как оказалось, есть конечно отличия в планировании, но гораздо больше общего", - рассказал старший офицер отдела подготовки многонациональных учений Командование ВС ВС Украины подполковник Сергей Максименко.
По словам Максименко, уже поданы предложения о проведении учений в следующем году. Планируется, что третьи Warrior Watcher должны быть проведены на базе уже Воздушных Сил ВС Украины с привлечением представителей ВМС Украины и других силовых структур. Также изменения запланированы и в сценарии и локации.
Напомним, УНН писал, что украинские военные на адмичерте с оккупированным Крымом тренируются обезвреживать диверсантов.