Українські військові на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються знешкоджувати диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Херсонщині тривають планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зі складу угрупування військ, що несе бойову службу на межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Про це інформує Командування об’єднаних сил ЗС України у Facebook, передає УНН.
Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, нагальна необхідність цих тренувань продиктована наявністю на території, суміжної з півостровом, стратегічно важливих об’єктів з високим ступенем загрози терористичних посягань.
“Загальна тематика навчань — відпрацювання комплексу превентивних заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня захисту таких об’єктів від можливих терористичних загроз. Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, місцевими органами державної влади й місцевого самоврядування”, — наголосив Наєв.
За словами командувача, під час навчань, головним завданням для військових є відпрацювання механізмів виявлення й знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. Практична складова відпрацьовується щоденно, як вдень, так і вночі.
Як повідомляв УНН, раніше українські оператори-розвідники провели спільні навчання разом із колегами країн НАТО на есмінці Dragon Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії.