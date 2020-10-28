Украинские военные на админчерте с оккупированным Крымом тренируются обезвреживать диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Херсонской области продолжаются плановые тренировки подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины из состава группировки войск, несет боевую службу на границе с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook, передает УНН.
Как сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, насущная необходимость этих тренировок продиктована наличием на территории, прилегающей к полуострову, стратегически важных объектов с высокой степенью угрозы террористических посягательств.
“Общая тематика учений — отработка комплекса превентивных мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты таких объектов от возможных террористических угроз. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, местными органами государственной власти и местного самоуправления”, — подчеркнул Наев.
По словам командующего, во время учений, главной задачей для военных является отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника. Практическая составляющая отрабатывается ежедневно, как днем, так и ночью.
Как сообщал УНН, ранее украинские операторы-разведчики провели совместные учения вместе с коллегами стран НАТО на эсминце Dragon Королевских ВМС Великобритании.