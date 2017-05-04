У Миколаєві під час екологічної акції зібрали майже тонну батарейок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У суботу, 29 квітня, в Миколаєві відбувся III еко-фестиваль "Батарейка в утиль", під час якого городяни приносили використані батарейки, а організатори їх зважували і упаковували в ящики. Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, передає УНН.
Так, згідно з даними відділу інформаційного забезпечення, 29 квітня менш ніж за годину було зібрано 900 кг батарейок.
"Після завершення заходу їх транспортують в Дніпро, де діє переробна лінія", - йдеться в повідомленні Миколаївської міської ради.
Також до акції приєдналися миколаївські школи і дитячі садочки, колективи підприємств і організацій, комунальні установи.
"Серед них визначився і лідер зі збору відпрацьованих елементів живлення - учні миколаївської школи №22, які здали 467 кг батарейок", - йдеться в повідомленні.
Варто також відзначити, що для дітей під час еко-фестивалю була організована святкова програма з конкурсами та подарунками.
"На сьогодні пункти збору небезпечних відходів розташовані по всьому місту, такий контейнер є і в приймальні міського голови", - йдеться в повідомленні.
У відділі інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради також нагадали, що під час попередніх акцій вдалося зібрати близько півтори тонни використаних батарейок.
Нагадаємо, в Обухові Київської області встановлено контейнери для збору небезпечних відходів у населення.