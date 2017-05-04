У Миколаєві під час екологічної акції зібрали майже тонну батарейок

КИЇВ. 4 травня. УНН. У суботу, 29 квітня, в Миколаєві відбувся III еко-фестиваль "Батарейка в утиль", під час якого городяни приносили використані батарейки, а організатори їх зважували і упаковували в ящики. Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, передає УНН.