В Николаеве во время экологической акции собрали почти тонну батареек

КИЕВ. 4 мая. УНН. В субботу, 29 апреля, в Николаеве состоялся III эко-фестиваль "Батарейка в утиль", во время которого горожане приносили использованные батарейки, а организаторы их взвешивали и упаковывали в коробки. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета, передает УНН.