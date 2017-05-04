В Николаеве во время экологической акции собрали почти тонну батареек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В субботу, 29 апреля, в Николаеве состоялся III эко-фестиваль "Батарейка в утиль", во время которого горожане приносили использованные батарейки, а организаторы их взвешивали и упаковывали в коробки. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета, передает УНН.
Так, согласно данным отдела информационного обеспечения, 29 апреля менее чем за час было собрано 900 кг батареек.
“По завершению мероприятия их транспортируют в Днепр, где действует перерабатывающая линия”, — говорится в сообщении Николаевского городского совета.
Также, к акции присоединились николаевские школы и детские сады, коллективы предприятий и организаций, коммунальные учреждения.
“Среди них определился и лидер по сбору отработанных элементов питания — ученики николаевской школы №22, которые сдали 467 кг батареек”, — говорится в сообщении.
Стоит также отметить, что для детей во время эко-фестиваля была организована праздничная программа с конкурсами и подарками.
“На сегодня пункты сбора опасных отходов расположены по всему городу, такой контейнер есть и в приемной городского головы”, — говорится в сообщении.
В отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета также напомнили, что во время предыдущих акций удалось собрать около полутора тонн использованных батареек.
Напомним, в Обухове Киевской области установлены контейнеры для сбора опасных отходов у населения.