У Миколаєві 12-річного хлопця побили на шкільному спортмайданчику. Відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Миколаєві 12-річного хлопця побили на шкільному спортивному майданчику, в результаті чого дитина опинилася в лікарні. Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області, пише УНН.
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Сьогодні до поліції з лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію 12-річного хлопчика, учня однієї з шкіл Миколаєва, з тяжкими травмами живота. Попередньо встановлено, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику в ході конфлікту з однокласниками.
“За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального Кодексу України”, — повідомили УНН в поліції.
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