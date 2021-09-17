У Миколаєві 12-річного хлопця побили на шкільному спортмайданчику. Відкрито провадження

Деталі

Сьогодні до поліції з лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію 12-річного хлопчика, учня однієї з шкіл Миколаєва, з тяжкими травмами живота. Попередньо встановлено, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику в ході конфлікту з однокласниками.

“За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального Кодексу України”, — повідомили УНН в поліції.

Нагадаємо

У Харкові 16-річний підліток жорстоко побив дівчину на очах у ровесників. Потім на колінах просив пробачення.