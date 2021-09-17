В Николаеве 12-летнего парня избили на школьной спортплощадке. Открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Николаеве 12-летнего парня избили на школьной спортивной площадке, в результате чего ребенок опиналася в больнице. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Николаевской области, пишет УНН.
Детали
Сегодня в полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 12-летнего мальчика, ученика одной из школ Николаева, с тяжелыми травмами живота. Предварительно установлено, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке в ходе конфликта с одноклассниками.
“По данному факту открыто уголовное производство по статье 128 Уголовного Кодекса Украины”, — сообщили УНН в полиции.
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