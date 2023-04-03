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У метро Києва знову збій з QR-квитками

У метро Києва знову збій з QR-квитками

Київ • УНН

 • 1249474 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У метро Києва прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях тимчасово призупинено через технічний збій, повідомили у КП "Київський метрополітен", пише УНН.

Цитата

"Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях метро тимчасово призупинений через технічний збій. Фахівці працюють над оперативним розв'язання питання. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Сплатити за проїзд, як вказано, можна:

  • транспортною карткою
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий (https://kyiv.digital/start)»
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay

Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками обіцяють повідомити додатково.

Додамо

Це не перший збій з QR-квитками у метро.

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