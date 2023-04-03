В метро Киева снова сбой с QR-билетами

Цитата

"Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен из-за технического сбоя. Специалисты работают над оперативным решением вопроса. Все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Детали

Оплатить проезд, как указано, можно:



транспортной картой



qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой (https://kyiv.digital/start)»



бесконтактной банковской картой



мобильным приложением ApplePay и Google Pay



О возобновлении прохода по бумажным QR-билетам обещают сообщить дополнительно.

Добавим

Это не первый сбой с QR-билетами в метро.