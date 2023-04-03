В метро Киева снова сбой с QR-билетами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В метро Киева проход по бумажным QR-билетам на всех станциях временно приостановлен из-за технического сбоя, сообщили в КП "Киевский метрополитен", пишет УНН.
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"Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен из-за технического сбоя. Специалисты работают над оперативным решением вопроса. Все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Детали
Оплатить проезд, как указано, можно:
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- транспортной картой
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- qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой (https://kyiv.digital/start)»
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- бесконтактной банковской картой
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- мобильным приложением ApplePay и Google Pay
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О возобновлении прохода по бумажным QR-билетам обещают сообщить дополнительно.
Добавим
Это не первый сбой с QR-билетами в метро.