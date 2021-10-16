У Мексиці у пацієнта одночасно зареєстрували зараження штамами "дельта" і "мю"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Губернатор штату Ідальго (Мексика) Омар Файад повідомив, що Міністерство охорони здоров'я цього суб'єкта виявило наявність варіантів COVID-19 "дельта" і "мю" у одного і того ж пацієнта. Це результат різних аналізів, проведених Інститутом епідеміологічної діагностики і референтури (INDRE) і лабораторією, передає УНН із посиланням на El Financiero.
Деталі
Файад додав, що спільно з Міністерством охорони здоров’я Мексики і главою Панамериканської організації охорони здоров’я (ПАОЗ) Жан-Марком Габасту проводяться скоординовані дії для поглиблення епідеміологічного розслідування цього, за словами губернатора, “безпрецедентного випадку в Мексиці”.
Доповнення
Люди, які заразилися дельта-варіантом COVID-19, більш ніж в два рази частіше потрапляють до лікарні, згідно з дослідженням, проведеним у Великій Британії, що підвищує ймовірність збільшення навантаження на служби охорони здоров’я цієї зими.
Варіант “мю” був включений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) в список “потенційно небезпечних”. Вперше він був виявлений в січні 2021 року в Колумбії.
Нагадаємо
На початку вересня ВООЗ виявила занепокоєння новим штамом коронавірусу “Мю”.