У Мексиці у пацієнта одночасно зареєстрували зараження штамами "дельта" і "мю"

Деталі

Файад додав, що спільно з Міністерством охорони здоров’я Мексики і главою Панамериканської організації охорони здоров’я (ПАОЗ) Жан-Марком Габасту проводяться скоординовані дії для поглиблення епідеміологічного розслідування цього, за словами губернатора, “безпрецедентного випадку в Мексиці”.

Доповнення

Люди, які заразилися дельта-варіантом COVID-19, більш ніж в два рази частіше потрапляють до лікарні, згідно з дослідженням, проведеним у Великій Британії, що підвищує ймовірність збільшення навантаження на служби охорони здоров’я цієї зими.

Варіант “мю” був включений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) в список “потенційно небезпечних”. Вперше він був виявлений в січні 2021 року в Колумбії.

Нагадаємо

На початку вересня ВООЗ виявила занепокоєння новим штамом коронавірусу “Мю”.