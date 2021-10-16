В Мексике у пациента одновременно зарегистрировали заражение штаммами "дельта" и "мю"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Губернатор штата Идальго (Мексика) Омар Файад сообщил, что Министерство здравоохранения этого субъекта выявило наличие вариантов COVID-19 “дельта” и “мю” у одного и того же пациента. Это результат различных анализов, проведенных Институтом эпидемиологической диагностики и референтуры (INDRE) и лабораторией, передает УНН со ссылкой на El Financiero.
Детали
Файад добавил, что совместно с Министерством здравоохранения Мексики и главой Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жан-Марком Габасту проводятся скоординированные действия для углубления эпидемиологического расследования этого, по словам губернатора, “беспрецедентного случая в Мексике”.
Дополнение
Люди, заразившиеся дельта-вариантом COVID-19, более чем в два раза чаще попадают в больницу, согласно исследованию, проведенному в Великобритании, что повышает вероятность увеличения нагрузки на службы здравоохранения этой зимой.
Вариант “мю” был включен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в список “потенциально опасных”. Впервые он был обнаружен в январе 2021 в Колумбии.
Напомним
В начале сентября ВОЗ выявила беспокойство по поводу нового штамма коронавируса “мю”.