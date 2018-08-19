У Мексиці невідомі атакували бари Монтеррея
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Мексиці в результаті нападу невідомих на п’ять барів у місті Монтеррей загинули чотири людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Excelsior.
За даними порталу, під час нападу також постраждали п’ятеро людей.
Як зазначається, невідомі заходили зі зброєю в бари і відкривали вогонь по відвідувачах.
В даний час поліція з’ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, мексиканські організовані злочинні угруповання і спільноти убили із січня по червень 2018 року 11,2 тис. осіб на території країни. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила у вівторок громадська організація Semaforo Delictivo.