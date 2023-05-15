У Мексиці на трасі зіткнулися і загорілися вантажівка і фургон: щонайменше 26 жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Вантажівка з причепом і фургон зіткнулися на шосе в штаті Тамауліпас на півночі Мексики вранці в неділю, кількість жертв сягає щонайменше 26, повідомила місцева влада, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Загинули 26 людей, пише Reuters з посиланням на місцеву владу. За деякими даними, кількість жертв сягнула вже 27.
Дві машини потрапили у ДТП приблизно за півгодини від столиці штату Сьюдад-Вікторія, а потім спалахнули, повідомило міністерство громадської безпеки Тамауліпаса.
Прибувши на місце аварії правоохоронці виявили, що вантажівки з причепом на місці події вже немає.
Джерело в прокуратурі Тамауліпаса сказало, що слідчі не впевнені, чи втік водій вантажівки, чи він також загинув в аварії.
За словами джерела, серед пасажирів фургона, ймовірно, з приватної транспортної компанії, були діти.
Усі жертви, за словами джерела, імовірно, мексиканці, оскільки на місці події було виявлено національні посвідчення особи.
Нагадаємо
У Мексиці автобус зірвався зі скелі, було щонайменше 18 загиблих.