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У Мексиці автобус зірвався зі скелі: щонайменше 18 загиблих

Київ • УНН

 • 726304 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Щонайменше 18 людей загинули та 33 отримали поранення в результаті падіння автобуса зі скелі на заході Мексики, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Прокуратура штату Наяріт, де сталася аварія, заявила, що транспортний засіб впав приблизно на 15 метрів вглиб, в ущелину. Це сталося в суботу ввечері на шосе, яке з'єднує столицю штату Тепік і туристичне місто Пуерто-Вальярта.

"З самого початку ми координували свою роботу з різними федеральними органами влади та органами влади штату, щоб надати негайну допомогу постраждалим", - йдеться в заяві прокуратури.

Влада повідомила, що загинули 11 жінок і семеро чоловіків. Щонайменше 11 дітей були направлені до лікарень для надання медичної допомоги.

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