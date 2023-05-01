У Мексиці автобус зірвався зі скелі: щонайменше 18 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Щонайменше 18 людей загинули та 33 отримали поранення в результаті падіння автобуса зі скелі на заході Мексики, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Прокуратура штату Наяріт, де сталася аварія, заявила, що транспортний засіб впав приблизно на 15 метрів вглиб, в ущелину. Це сталося в суботу ввечері на шосе, яке з'єднує столицю штату Тепік і туристичне місто Пуерто-Вальярта.
"З самого початку ми координували свою роботу з різними федеральними органами влади та органами влади штату, щоб надати негайну допомогу постраждалим", - йдеться в заяві прокуратури.
Влада повідомила, що загинули 11 жінок і семеро чоловіків. Щонайменше 11 дітей були направлені до лікарень для надання медичної допомоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Мексики втретє отримав позитивний результат на COVID-19