У Мексиці можуть легалізувати марихуану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Колишній президент Мексики Вісенте Фокс заявив, що очікує, що Конгрес прийме новий закон про легалізацію марихуани наступного тижня, що дозволить ефективно створити один з найбільших у світі ринків марихуани. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Законопроект про легалізацію марихуани, підтриманий адміністрацією президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, означатиме серйозні зрушення в країні, яка протягом багатьох років зазнає насильства між ворожими наркокартелями.
Фокс, директор колумбійсько-канадського “Хірон Лайф Сайенс”, який займається коноплею для медичного використання, є давнім прихильником декриміналізації марихуани в Мексиці.
Він заявив, що хоче створити теплицю з марихуаною та лабораторію, де рослина буде вивчатися у його Центрі Фокса в Мексиці.
“Я переконаний, що легалізація марихуани — це перший крок до легалізації всіх заборонених продуктів”, — сказав він.
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Законопроект буде обговорений у понеділок. Він повинен був бути затверджений у грудні, але був відкладений.
Зазначають, що він створив би величезний новий легальний ринок марихуани, який такі компанії, як Khiron Life Sciences, прагнуть залучити.
Нагадаємо
Законодавці штату Вірджинія остаточно схвалили законопроект, який дозволить легалізувати марихуану для відпочинку дорослих, але не раніше 2024 року.