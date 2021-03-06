В Мексике могут легализовать марихуану
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Бывший президент Мексики Висенте Фокс заявил, что ожидает, что Конгресс примет новый закон о легализации марихуаны на следующей неделе, что позволит эффективно создать один из крупнейших в мире рынков марихуаны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Законопроект о легализации марихуаны, поддержанный администрацией президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, будет означать серьезные сдвиги в стране, которая на протяжении многих лет подвергается насилию между враждебными наркокартелями.
Фокс, директор колумбийско-канадского “Хирон Лайф Сайенс”, который занимается коноплей для медицинского использования, является давним сторонником декриминализации марихуаны в Мексике.
Он заявил, что хочет создать теплицу с марихуаной и лабораторию, где растение будет изучаться в его Центре Фокса в Мексике.
“Я убежден, что легализация марихуаны — это первый шаг к легализации всех запрещенных продуктов”, — сказал он.
Дополнительно
Законопроект будет обсужден в понедельник. Он должен был быть утвержден в декабре, но был отложен.
Отмечают, что он создал бы огромный новый легальный рынок марихуаны, который такие компании, как Khiron Life Sciences, стремятся привлечь.
Напомним
Законодатели штата Вирджиния окончательно одобрили законопроект, который позволит легализовать марихуану для отдыха взрослых, но не ранее 2024 года.