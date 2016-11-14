У Мар’їнці біля пожежної частини виявили свіжу вирву — ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Мар’їнці члени патруля Місії зафіксували свіжу воронку неподалік від пожежної частини, яка утворилась внаслідок вибуху від снаряда калібру 120 мм. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“У підконтрольному уряду м.Мар’їнка (23 км на південний захід від Донецька) спостерігачі зафіксували свіжу вирву приблизно за 15 метрів від пожежної частини”, — йдеться у повідомленні.
Вони визначили, що вирва, ймовірно, утворилася внаслідок вогню з північно-східного напрямку, а осколок, який показали працівники пожежної частини, швидше за все, був від снаряда калібру 120 мм або більше.
Члени патруля Місії відзначили, що кілька вікон пожежної частини були розбиті.
Як повідомляв УНН, протягом 11 листопада у підконтрольному “ДНР” м.Ясинувата Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 83 вибухи невизначеного походження.