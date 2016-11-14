В Марьинке возле пожарной части обнаружили свежую воронку - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Марьинке члены патруля Миссии зафиксировали свежую воронку неподалеку от пожарной части, которая образовалась в результате взрыва от снаряда калибра 120 мм. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"В подконтрольном правительству г.Марьинка (23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели зафиксировали свежую воронку примерно в 15 метрах от пожарной части", - говорится в сообщении.
Они определили, что воронка, вероятно, образовалась в результате огня с северо-восточного направления, а осколок, который показали работники пожарной части, скорее всего, был от снаряда калибра 120 мм или более.
Члены патруля Миссии отметили, что несколько окон пожарной части были разбиты.
Как сообщал УНН, в течение 11 ноября в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 83 взрыва неопределенного происхождения.