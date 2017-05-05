У Маріуполі СБУ виявила схованку з трьома кіло пластиду
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 травня. УНН. Схованку з трьома кілограмами пластиду, що містилися у двох каністрах, виявила у Маріуполі Служба безпеки України. Схрон був облаштований поблизу готельного комплексу на розі проспекту Металургів та Приморського бульвару. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу СБУ Донецької області.
“Також правоохоронці вилучили зі схованки два кіло тротилу у шашках, десять електродетонаторів, п’ять капсуль-детонаторів, 16 детонаторів до підривачів миттєвої та повільної дії, вісім кумулятивних зарядів із часовими утримувачами, детонуючий шнур, сім упаковок металевих комплектуючих елементів, дві гранати РГД-5 із запалами та ін.”, — йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 3 травня під час реалізації оперативної інформації співробітники СБУ і Головного управління Національної поліції в Запорізькій області виявили та вилучили 40 гранат із запалами і майже десять тисяч автоматних і кулеметних патронів.