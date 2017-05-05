В Мариуполе СБУ обнаружила тайник с тремя кило пластида

“Также правоохранители изъяли из тайника два кило тротила в шашках, десять электродетонаторов, пять капсюль-детонаторов, 16 взрывателей к взрывателей мгновенной и замедленного действия, восемь кумулятивных зарядов с временными держателями, детонирующий шнур, семь упаковок металлических комплектующих элементов, две гранаты РГД-5 с запалами и др.”, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 3 мая в ходе реализации оперативной информации сотрудники СБУ и Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обнаружили и изъяли 40 гранат с запалами и почти десять тысяч автоматных и пулеметных патронов.