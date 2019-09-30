У Маріуполі на пожежі загинув літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У місті Маріуполь Донецької області в наслідок пожежі в квартирі житлового будинку загинув чоловік 1939 року народження. Про це УНН повідомили в пресслужбі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області.
Так, 29 вересня, о 18:26, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в одній з квартир на вулиці Володимирівська у місті Маріуполь Донецької області.
На місці події рятувальники з’ясували, що вогонь спалахнув в однокімнатній квартирі на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. В приміщенні знаходився чоловік, 1939 рок народження, який був госпіталізований до лікарні, де він помер.
Вогнеборці локалізували пожежу о 18:55 та ліквідували о 18:59.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, невідомий вчинив пожежу у підвалі будинку на території військового містечка у Прилуках на Чернігівщині.