Невідомий вчинив пожежу у підвалі будинку військового містечка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Невідомий вчинив пожежу у підвалі будинку на території військового містечка у Прилуках на Чернігівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У місті Прилуки на території військового містечка №12 біля будинку №157 о 20:20 29 вересня сталася пожежа сміття в підвальному приміщенні будівлі, що не експлуатується, (20х30 м, стіни цегляні, покрівля залізобетонна). Вогнем знищено сміття на площі 20 кв. м. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи", - вказали в ОДА.
Нагадаємо, на початку вересня на Чернігівщині підпалили кабінет голови сільради.