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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 11981 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Невідомий вчинив пожежу у підвалі будинку військового містечка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Невідомий вчинив пожежу у підвалі будинку на території військового містечка у Прилуках на Чернігівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Невідомий вчинив пожежу у підвалі будинку військового містечка

"У місті Прилуки на території військового містечка №12 біля будинку №157 о 20:20 29 вересня сталася пожежа сміття в підвальному приміщенні будівлі, що не експлуатується, (20х30 м, стіни цегляні, покрівля залізобетонна). Вогнем знищено сміття на площі 20 кв. м. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи", - вказали в ОДА.

Нагадаємо, на початку вересня на Чернігівщині підпалили кабінет голови сільради.

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