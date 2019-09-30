Неизвестный устроил пожар в подвале дома военного городка

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Неизвестный устроил пожар в подвале дома на территории военного городка в Прилуках в Черниговской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.