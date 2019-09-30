Неизвестный устроил пожар в подвале дома военного городка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Неизвестный устроил пожар в подвале дома на территории военного городка в Прилуках в Черниговской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В городе Прилуки на территории военного городка №12 возле дома №157 в 20:20 29 сентября произошел пожар мусора в подвальном помещении здания, которое не эксплуатируется, (20х30 м, стены кирпичные, кровля железобетонная). Огнем уничтожен мусор на площади 20 кв. м. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - указали в ОГА.
Напомним, в начале сентября в Черниговской области подожгли кабинет председателя сельсовета.