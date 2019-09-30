В Мариуполе при пожаре погиб пожилой мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В городе Мариуполь Донецкой области в результате пожара в квартире жилого дома погиб мужчина 1939 года рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области.
Так, 29 сентября, в 18:26, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир на улице Владимирская в городе Мариуполь Донецкой области.
На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома. В помещении находился мужчина, 1939 рок рождения, который был госпитализирован в больницу, где он умер.
Пожарные локализовали пожар в 18:55 и ликвидировали в 18:59.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, неизвестный совершил пожар в подвале дома на территории военного городка в Прилуках Черниговской области.