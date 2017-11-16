У Македонії затвердили другу офіційну мову
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Парламент Македонії схвалив законопроект, згідно якого, албанська мова стала другою офіційною у країні на тлі жорсткої критики з боку консервативної опозиції, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що за таку зміну проголосували 66 депутатів, проти був 41 із загалом 120.
За інформацією агентства, законопроект розширює офіційне використання албанської мови по всій країні. Це має полегшити взаємодію етнічної албанської меншини з державними установами.
Також зазначається, що етнічні албанці становлять чверть двомільйонного населення Македонії.
Як повідомляв УНН, 29 жовтня, відбувся другий тур місцевих виборів, голосування проходило в 35 великих містах, містечках і районах 81 муніципалітету, а також в столиці Скоп'є.