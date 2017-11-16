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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 15453 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 47791 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 67775 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 74872 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 76230 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62104 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 99531 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100724 просмотра

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В Македонии утвердили второй официальный язык

В Македонии утвердили второй официальный язык

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Парламент Македонии одобрил законопроект, согласно которому, албанский язык стал вторым официальным в стране на фоне жесткой критики со стороны консервативной оппозиции, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что за такое изменение проголосовали 66 депутатов, против был 41 из всего 120.

По информации агентства, законопроект расширяет официальное использование албанского языка по всей стране. Это должно облегчить взаимодействие этнической албанского меньшинства с государственными учреждениями.

Также отмечается, что этнические албанцы составляют четверть двухмиллионного населения Македонии.

Как сообщал УНН, 29 октября, состоялся второй тур местных выборов , голосование проходило в 35 крупных городах, городках и районах 81 муниципалитета, а также в столице Скопье.

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