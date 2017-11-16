В Македонии утвердили второй официальный язык

Сообщается, что за такое изменение проголосовали 66 депутатов, против был 41 из всего 120.

По информации агентства, законопроект расширяет официальное использование албанского языка по всей стране. Это должно облегчить взаимодействие этнической албанского меньшинства с государственными учреждениями.

Также отмечается, что этнические албанцы составляют четверть двухмиллионного населения Македонии.

Как сообщал УНН, 29 октября, состоялся второй тур местных выборов , голосование проходило в 35 крупных городах, городках и районах 81 муниципалитета, а также в столице Скопье.