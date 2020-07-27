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У магазинах Косюка обслуговувати людей будуть "м'ясні сомельє"

У магазинах Косюка обслуговувати людей будуть "м'ясні сомельє"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У нових "М’ясомаркетах" МХП покупців обслуговуватимуть спеціальні "м’ясні сомельє". Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.

Вони допоможуть підібрати продукт або кулінарну страву з урахуванням усіх побажань клієнтів, каже власник МХП Юрій Косюк.

"Новий “М’ясомаркет” буде теплим, добрим та родинним. Споживач буде хотіти йти до нас, тому що люди хочуть турботи. А це магазин саме про турботу та про людей. Наша мета полягає в тому, щоб ви відчували це, коли тільки заходите до торговельної зали, адже “м’ясний сомельє” відразу відчуває, що вам потрібно. В магазині буде усе необхідне для того, щоб позбавити вас зайвого клопоту під час готування родинної вечері та вона займала лише кілька хвилин, а ви отримали від цього задоволення і приділили увагу своїм близьким. Тому придбавши наш продукт, споживач повернеться додому щасливим, адже наш сервіс про любов", — розповів Косюк.

Він зазначив, що якість продукції залишається на такому ж високому рівні, до якого звикли споживачі. А цінова політика буде сформована на основі ідеального співвідношення ціни, якості та клієнтського сервісу, який отримує покупець.

Цей проект компанія Косюка реалізує за франчайзинговою схемою. Так, в Сумах партнером компанії став підприємець та засновник кулінарного напряму Максим Сидоренко, який вже 17 років співпрацює з МХП.

"М’ясомаркет" у нашому місті має певні особливості. По-перше, серед свіжої продукції в асортименті будуть наявні вже готові страви. По-друге, ми пропонуємо тільки безпечну та якісну м’ясну продукцію. По-третє, наша команда активно впроваджує абсолютно новий підхід до обслуговування споживачів. Ідея такого типу магазинів полягає у тому, що “м’ясний сомельє” доступною мовою надасть відповіді на всі запитання клієнтів та допоможе їм зробити правильний вибір, а також підкаже новий рецепт, чи спосіб приготування. Крім того, ми передбачили систему лояльності, з якою купувати стане ще приємніше", — наголосив Сидоренко.

МХП анонсує грандіозні плани щодо відкриття нових форматів магазинів і в інших регіонах країни. Кожен з 50 магазинів, які компанія планує відкрити до кінця року, матиме свої особливості, які нестимуть у собі настрої окремого регіону та відповідатимуть запитам місцевого споживача.

Нагадаємо, 17 липня, в Ковелі відкрився перший в Україні м’ясний магазин нового формату від МХП — "М’ясомаркет".

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