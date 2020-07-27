В магазинах Косюка обслуживать людей будут "мясные сомелье"

Они помогут подобрать продукт или кулинарное блюдо с учетом всех пожеланий клиентов, говорит владелец МХП Юрий Косюк.

"Новый "Мясомаркет" будет теплым, добрым и семейным. Потребитель будет хотеть идти к нам, потому что люди хотят заботы. А это магазин именно о заботе и о людях. Наша цель состоит в том, чтобы вы чувствовали это, когда только заходите в торговый зал, ведь "мясной сомелье" сразу чувствует, что вам нужно. В магазине будет все необходимое для того, чтобы избавить вас от лишних хлопот при приготовлении семейного ужина и он занимал всего несколько минут, а вы получили от этого удовольствие и уделили внимание своим близким. Поэтому приобретя наш продукт, потребитель вернется домой счастливым, ведь наш сервис о любви", - рассказал Косюк.

Он отметил, что качество продукции остается на таком же высоком уровне, к которому привыкли потребители. А ценовая политика будет сформирована на основе идеального соотношения цены, качества и клиентского сервиса, который получает покупатель.

Этот проект компания Косюка реализует по франчайзинговой схеме. Так, в Сумах партнером компании стал предприниматель и основатель кулинарного направления Максим Сидоренко, который уже 17 лет сотрудничает с МХП.

"Мясомаркет" в нашем городе имеет определенные особенности. Во-первых, среди свежей продукции в ассортименте будут присутствовать уже готовые блюда. Во-вторых, мы предлагаем только безопасную и качественную мясную продукцию. В-третьих, наша команда активно внедряет совершенно новый подход к обслуживанию потребителей. Идея такого типа магазинов заключается в том, что "мясной сомелье" доступным языком ответит на все вопросы клиентов и поможет им сделать правильный выбор, а также подскажет новый рецепт, или способ приготовления. Кроме того, мы предусмотрели систему лояльности, с которой покупать станет еще приятнее", - подчеркнул Сидоренко.

МХП анонсирует грандиозные планы по открытию новых форматов магазинов и в других регионах страны. Каждый из 50 магазинов, которые компания планирует открыть до конца года, будет иметь свои особенности, которые будут нести в себе настроения отдельного региона и отвечать запросам местного потребителя.

Напомним, 17 июля, в Ковеле открылся первый в Украине мясной магазин нового формата от МХП - "Мясомаркет".