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У Литві хочуть відмовитися від викладання російською мовою у школах

У Литві хочуть відмовитися від викладання російською мовою у школах

Київ • УНН

 • 32606 перегляди

Литва розглядає можливість припинення викладання російської мови в школах, прагнучи до інтеграції та навчання у сусідів.

Міністерство освіти Литви розглядає можливість відмовитися від викладання російською мовою в школах для нацменшин. Про це повідомив голова відомства Гінтаутас Якштас, пише Kauno diena, передає УНН.

Цитата 

Сусіди латиші, естонці не лише відмовилися від шкіл, де викладають російську мову, а й ідуть тим шляхом, щоб не викладати російську як іноземну мову. <...> Очевидно, слід повчитися у наших сусідів

сказав Якштас.

Деталі

Він уточнив, що зараз міністерство освіти займається оцінкою шкіл для нацменшин і представить проєкт рішення за кілька тижнів.

При цьому у Литві не планують закривати російські школи, зазначив міністр. Планується лише змінити мову навчання або шляхом повного переходу на викладання литовською, або часткової.

За словами Якштаса, у влади Литви постає питання, чому у країні є школи, де викладання ведеться мовами недружніх держав. Міністр також наголосив, що вивчення всіх предметів лише мовою національної меншини шкодить дітям, оскільки ускладнює процес інтеграції у суспільство.

У Литві розглядають можливість закриття кордону з рф18.08.23, 19:14 • 683884 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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