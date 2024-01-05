В Литве хотят отказаться от преподавания на русском языке в школах

Министерство образования Литвы рассматривает возможность отказаться от преподавания на русском языке в школах для нацменьшинств. Об этом сообщил глава ведомства Гинтаутас Якштас, пишет Kauno diena, передает УНН.

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Соседи латыши, эстонцы не только отказались от школ, где преподают русский язык, но и идут тем путем, чтобы не преподавать русский как иностранный язык. <...> Очевидно, следует поучиться у наших соседей сказал Якштас.

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Он уточнил, что сейчас министерство образования занимается оценкой школ для нацменьшинств и представит проект решения через несколько недель.

При этом в Литве не планируют закрывать русские школы, отметил министр. Планируется лишь изменить язык обучения или путем полного перехода на преподавание на литовском, или частичного.

По словам Якштаса, у властей Литвы возникает вопрос, почему в стране есть школы, где преподавание ведется на языках недружественных государств. Министр также отметил, что изучение всех предметов только на языке национального меньшинства вредит детям, поскольку затрудняет процесс интеграции в общество.

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