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Шахед-136

У Львові “замінували” кілька вулиць

У Львові “замінували” кілька вулиць

Київ • УНН

 • 13515 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Львові повідомили про замінування кількох вулиць. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську міськраду.

Деталі

Зазначається, що на “гарячу лінію” міста надійшло повідомлення про нібито мінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

Повідомляється про те, що вибух нібито має відбутися 2 лютого о 2:00.

Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, згідно з протоколом. Вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин або предметів.

Доповнення

В Україні у січні аноніми з різних міст повідомляли про “мінування”. Під ударом зазвичай — школи та ТЦ.

У СБУ зазначили, що за хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія. Уже є затримані.

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