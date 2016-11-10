У Львові побудують сміттєпереробний завод - А.Садовий
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Львові збудують сміттєпереробний завод. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає кореспондент УНН.
“У нас в області та в місті потрібно збудувати три-чотири комплекси для переробки сміття. В нас взагалі ніхто не говорив про сміттєпереробний завод. П’ять відсотків території країни знаходяться під смітниками, звалищами. Місто дуже позитивно відреагувало на ідею області збудувати сміттєпереробні заводи. В місті ми точно збудуємо завод. А підтримці області лише раді. Але наразі це лише ідея. Дай Боже, щоб ці ділянки отримали підтвердження та погодження громад, які там проживають”, — відзначив А.Садовий.
Нагадаємо, Львівська обласна державна адміністрація представила три ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу в області.