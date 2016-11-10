Во Львове построят мусороперерабатывающий завод - А.Садовый

"У нас в области и в городе нужно построить три-четыре комплекса для переработки мусора. У нас вообще никто не говорил про мусороперерабатывающий завод. Пять процентов территории страны находятся под свалками. Город очень положительно отреагировал на идею области построить мусороперерабатывающие заводы. В городе мы точно построим завод. А поддержке области только рады. Но пока это только идея. Дай Бог, чтобы эти участки получили подтверждение и согласование общин, проживающих там ", - отметил А.Садовый.

Напомним, Львовская областная государственная администрация представила три участка для строительства мусороперерабатывающего завода в области .