У Львові на різдвяному ярмарку загорівся кіоск
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Львові сталась пожежа в кіоску на різдвяному ярмарку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
У четвер о 08:51 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу торгового кіоску у Львові на проспекті Свободи, 29. До прибуття вогнеборців працівники муніципальної дружини намагалися ліквідувати горіння за допомогою вогнегасників.
“Пожежу локалізовано о 08:58 та ліквідовано о 09:00. Вогнем знищено продукти харчування та обладнання на площі 9 кв.м, а також пошкоджено стіни на площі 14 кв.м", - повідомили в ДСНС.
Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.
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