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У Львівській області за один день виявлені тіла двох потопельників

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Львівській області вчора виявлені тіла двох потопельників. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 25 квітня близько 17 години у с. Ясниська Яворівського району, в піщаному кар’єрі виявлено та витягнуто на берег рятівниками ГУ ДСНСУ у Львівській області тіло жителя Львова 1991 року народження.

Як повідомили у Департаменті, обставини події встановлюються.

Близько 19 години у с. Новошино Жидачівського району, в місцевому кар’єрі виявлено та витягнуто на берег рятівниками ГУ ДСНСУ у Львівській області тіло місцевого жителя 1970 року народження.

Обставини події також встановлюються.

Нагадаємо, на Житомирщині у водоймі знайшли тіло дворічної дитини.

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