У Львівській області за один день виявлені тіла двох потопельників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Львівській області вчора виявлені тіла двох потопельників. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 25 квітня близько 17 години у с. Ясниська Яворівського району, в піщаному кар’єрі виявлено та витягнуто на берег рятівниками ГУ ДСНСУ у Львівській області тіло жителя Львова 1991 року народження.
Як повідомили у Департаменті, обставини події встановлюються.
Близько 19 години у с. Новошино Жидачівського району, в місцевому кар’єрі виявлено та витягнуто на берег рятівниками ГУ ДСНСУ у Львівській області тіло місцевого жителя 1970 року народження.
Обставини події також встановлюються.
Нагадаємо, на Житомирщині у водоймі знайшли тіло дворічної дитини.