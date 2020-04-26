Во Львовской области за один день обнаружены тела двух утопленников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во Львовской области вчера обнаружены тела двух утопленников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, 25 апреля около 17 часов в с. Ясниска Яворовского района, в песчаном карьере обнаружено и извлечено на берег спасателями ГУ ГСЧСУ во Львовской области тело жителя Львова 1991 года рождения.
Как сообщили в Департаменте, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Около 19 часов в с. Новошино Жидачевского района, в местном карьере обнаружено и извлечено на берег спасателями ГУ ГСЧСУ во Львовской области тело местного жителя 1970 года рождения.
Обстоятельства происшествия также устанавливаются.
Напомним, в Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка.