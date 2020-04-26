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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 56891 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96690 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130236 просмотра

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Во Львовской области за один день обнаружены тела двух утопленников

Во Львовской области за один день обнаружены тела двух утопленников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во Львовской области вчера обнаружены тела двух утопленников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 25 апреля около 17 часов в с. Ясниска Яворовского района, в песчаном карьере обнаружено и извлечено на берег спасателями ГУ ГСЧСУ во Львовской области тело жителя Львова 1991 года рождения.

Как сообщили в Департаменте, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Около 19 часов в с. Новошино Жидачевского района, в местном карьере обнаружено и извлечено на берег спасателями ГУ ГСЧСУ во Львовской области тело местного жителя 1970 года рождения.

Обстоятельства происшествия также устанавливаются.

Напомним, в Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка.

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