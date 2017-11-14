У Луцьку з маршрутки випав дідусь

Речниця патрульної поліції Луцька Ольга Бузелук повідомила, що постраждав чоловік 1939 року народження. За її словами, водія патрульні затримали, але той пояснив, що пенсіонер сам випав з маршрутки.

За попередніми висновками, у потерпілого - закрита черепно-мозкова травма. Дідуся госпіталізували. Чи карати водія за інцидент - визначать слідчі, які мають опитати свідків.

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