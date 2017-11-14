У Луцьку з маршрутки випав дідусь
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 14 листопада. УНН. На зупинці поблизу залізничного вокзалу Луцька травмувався 78-річний дідусь. Очевидці розповіли, що літній чоловік випав із маршрутки, а водій кинув потерпілого напризволяще та поїхав геть, передає кореспондент УНН.
Речниця патрульної поліції Луцька Ольга Бузелук повідомила, що постраждав чоловік 1939 року народження. За її словами, водія патрульні затримали, але той пояснив, що пенсіонер сам випав з маршрутки.
За попередніми висновками, у потерпілого - закрита черепно-мозкова травма. Дідуся госпіталізували. Чи карати водія за інцидент - визначать слідчі, які мають опитати свідків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З маршрутки у Львові випала вагітна жінка