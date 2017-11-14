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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 14842 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 47251 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 67302 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 74433 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75933 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61967 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99454 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100723 просмотра

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В Луцке из маршрутки выпал дедушка

В Луцке из маршрутки выпал дедушка

Киев  •  УНН

 • 6867 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 14 ноября. УНН. На остановке возле железнодорожного вокзала Луцка травмировался 78-летний дедушка. Очевидцы рассказали, что пожилой мужчина выпал из маршрутки, а водитель бросил пострадавшего на произвол судьбы и уехал, передает корреспондент УНН.

Представитель патрульной полиции Луцка Ольга Бузелук сообщила, что пострадал мужчина 1939 года рождения. По ее словам, водителя патрульные задержали, но тот объяснил, что пенсионер сам выпал из маршрутки.

По предварительным выводам, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Дедушку госпитализировали. Наказывать ли водителя за инцидент - определят следователи, которые должны опросить свидетелей.

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