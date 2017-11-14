В Луцке из маршрутки выпал дедушка

Представитель патрульной полиции Луцка Ольга Бузелук сообщила, что пострадал мужчина 1939 года рождения. По ее словам, водителя патрульные задержали, но тот объяснил, что пенсионер сам выпал из маршрутки.

По предварительным выводам, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Дедушку госпитализировали. Наказывать ли водителя за инцидент - определят следователи, которые должны опросить свидетелей.

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