У Луцьку під час конвоювання втік заарештований, введено план "Перехоплення"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні вранці, під час конвоювання, з-під варти утік заарештований, в області введено план “Сирена”. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції у Волинській області.
Подія сталася близько 3 години ночі під час конвоювання заарештованого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, з ізолятора тимчасового тримання до Луцької міської клінічної лікарні.
“В лікарні заарештований попросився в туалет, звідки вийшов із предметами, схожими на гранату „Ф1“ та пістолет. Погрожуючи працівникам поліції, зловмисник наказав поліцейським сісти разом з ним в автомобіль таксі, який стояв на вулиці. Коли приїхали на вулицю 8-го Березня, втікач вийшов з авто й вистрілив вгору та кинув на землю предмет схожий на гранату і втік з місця пригоди. Кинутий предмет не вибухнув”, — сказано у повідомленні.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.
В області введено план “Сирена”, проводяться заходи спрямовані на встановлення місцезнаходження та затримання утікача.
Правоохоронці просять громадян, яким відома будь-яка інформація про його місце перебування негайно повідомити поліцію.