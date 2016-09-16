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В Луцке во время конвоирования сбежал арестованный, введен план-перехват "Сирена"

В Луцке во время конвоирования сбежал арестованный, введен план-перехват "Сирена"

Киев • УНН

 • 13037 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня утром, во время конвоирования из-под стражи сбежал арестованный, в области введен план "Сирена". Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Волынской области.

Событие произошло около 3:00 ночи во время конвоирования арестованного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, из изолятора временного содержания в Луцкой городской клинической больнице.

"В больнице арестованный попросился в туалет, откуда вышел с предметами, похожими на гранату "Ф1" и пистолет. Угрожая работникам полиции, злоумышленник приказал полицейским сесть вместе с ним в автомобиль такси, который стоял на улице. Когда приехали на улицу 8-го Марта, беглец вышел из авто и выстрелил вверх и бросил на землю предмет, похожий на гранату и скрылся с места происшествия. Брошенный предмет не взорвался", - сказано в сообщении.

Сведения полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

В области введен план "Сирена", проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождение и задержание беглеца.

Правоохранители просят граждан, которым известна какая-либо информация о его местонахождении незамедлительно сообщить в полицию.

 

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