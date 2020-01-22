У Лівані сформовано новий уряд на тлі протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Лівані прем'єр-міністр Хасан Діабі сформував новий уряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За словами глави кабіна, новий уряд має намір задовольнити вимоги протестувальників і вивести країну із затяжної економічної кризи. Діабі назвав нових міністрів "рятувальною командою" і обіцяв знайти швидкі шляхи вирішення проблем, що накопичилися.
Незважаючи на це, біля будівлі уряду знову зібралися протестувальники. Вони зуміли перекрити головну вулицю Бейрута, де через заворушення і зіткнення з поліцією постраждали десятки людей.
Нагадаємо, під час протестів в Лівані постраждало 400 людей.