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В Ливане сформировали новое правительство на фоне протестов

Киев • УНН

 • 11886 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Ливане сформировали новое правительство на фоне протестов

По словам главы кабина, новое правительство намерено удовлетворить требования протестующих и вывести страну из затяжного экономического кризиса. Диаб назвал новых министров "спасательной командой" и обещал найти быстрые пути решения накопившихся проблем.

Несмотря на это, возле здания правительства вновь собрались протестующие. Они сумели перекрыть главную улицу Бейрута, где из-за беспорядков и столкновения с полицией пострадали десятки человек.

Напомним, во время протестов в Ливане пострадали 400 человек.

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