В Ливане сформировали новое правительство на фоне протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам главы кабина, новое правительство намерено удовлетворить требования протестующих и вывести страну из затяжного экономического кризиса. Диаб назвал новых министров "спасательной командой" и обещал найти быстрые пути решения накопившихся проблем.
Несмотря на это, возле здания правительства вновь собрались протестующие. Они сумели перекрыть главную улицу Бейрута, где из-за беспорядков и столкновения с полицией пострадали десятки человек.
Напомним, во время протестов в Ливане пострадали 400 человек.