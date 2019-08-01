У липні вартість житла у новобудовах продовжила зростати

За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва зросла на 9,5%. З січня 2019 року збільшилася на 5,7%.

Зменшення середніх цін в минулому місяці спостерігалося в Голосіївському (на 2,1%), Дніпровському (на 0,2%), Оболонському (на 2,8%) та в Печерському (на 1,1%) районах. В інших районах збільшення склало від 0,2% в Деснянському, до 1,9% в Дарницькому.

Нагадаємо, за перше півріччя 2019 року в Україні індекс цін на житло в новобудовах збільшився на 6%, на житло вторинного ринку - на 11,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. У той же час забудовники прогнозують подальше зростання цін. Зокрема директор Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова розповіла, що восени варто очікувати стрибок цін.

"Якщо комусь для прийняття рішення щодо поліпшення своїх житлових умов потрібен стрибок цін, то його точно слід очікувати вже восени, а можливо навіть і раніше - в залежності від поведінки курсу долара США і супутніх йому інфляційних складових, - вважає Тетяна Маркова та додає, що стабільно наростаючий в останні кілька тижнів-місяців попит дає підставу вважати, що незначне зростання цін на первинному ринку житла може відбутися вже в літній період.