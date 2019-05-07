У Латвії психічно хворим держава буде оплачувати арт-терапію та дієтолога
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. МОЗ Латвії вніс значні зміни в порядок організації і оплати послуг охорони здоров'я. У тому числі переглянуті тарифи і покращена доступність послуг для пацієнтів з психічними порушеннями. Відповідні поправки сьогодні затвердив уряд країн, передає УНН з посиланням на Delfi.
Пацієнтам з першою групою інвалідності, пов'язаної з порушеннями психіки та поведінки, буде оплачуватися загальний наркоз при видаленні зубів в гострих випадках. Також держава буде оплачувати послуги арт-терапевта й дієтолога, якщо пацієнт отримає відповідне направлення від психіатра.
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Як повідомляв УНН, чоловіка, який протаранив машину посла України в Лондоні, визнали психічно хворим.