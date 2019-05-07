В Латвии психически больным государство будет оплачивать арт-терапию и диетолога

Пациентам с первой группой инвалидности, связанной с нарушениями психики и поведения, будет оплачиваться общий наркоз при удалении зубов в острых случаях. Также государство будет оплачивать услуги арт-терапевта и диетолога, если пациент получит соответствующее направление от психиатра.



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Как сообщал УНН, мужчину, который протаранил машину посла Украины в Лондоне, признали больным.